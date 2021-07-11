Веснина опубликовала пост после поражения в финале Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала снимок в своем инст после поражения в финале Уимблдона в парном разряде, где она выступала с Вероникой Кудерметовой.

«Спорт жесток, непредсказуем, но и тем он и прекрасен. Сейчас очень больно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что была проделана невероятно сложная работа до этого финала, местами нереальная и фантастическая. Выложились на все 100%, внутри пустота. Но мы все равно двигаемся дальше, потому что дорогу осилит идущий... Спасибо всем, а особенно моей напарнице и нашей команде», — написала Веснина.

Россиянки в трех сетах уступили Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 5:7, 7:9.