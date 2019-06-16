Веселые игры Загитовой и Туктамышевой в Японии. Видео

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась в своем Инстаграме видео того, как они с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой развлекаются в перерывах между выступлениями.

Обе фигуристки сейчас участвуют в японском шоу Fantasy on Ice вместе с Евгенией Медведевой, Евгением Плющенко, японцем Юдзуру Ханю. Загитова в ходе тренировок в Японии несколько раз исполняла каскады из трех тройных прыжков, а также представила новый показательный номер под песню "Bad guy" американской певицы Билли Айлиш.