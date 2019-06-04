Веселая поющая Туктамышева без макияжа. Видео

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева выложила в сторис своего Инстаграма видео, на котором фигуристка пребывает в хорошем настроении и весело подпевает музыке у себя в номере.
Видно, что Елизавета без макияжа, который она обычно наносит перед выходом на лед и на светские мероприятия.
Фигуристка прибыла в японский Кобе для дальнейших выступлений в шоу. Наряду с ней в гастролях по Японии также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.
Из сторис в инстаграме @TuktikLiza pic.twitter.com/71VOP78t1F— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 4 июня 2019 г.
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