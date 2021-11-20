«Весь прокат думала о первой ошибке». Щербакова и Косторная рассказали о своих сильных и слабых сторонах

Анна Щербакова и Алена Косторная на пресс-конференции отметили свои сильные и слабые стороны и над чем им нужно работать перед чемпионатом России.

Щербакова: Не хотелось бы себя с кем-то сравнивать, просто за себя скажу, что мне еще для того, чтобы почувствовать, что я максимально хорошо подошла к соревнованиям, нужно максимально усложнить свой контент, больше работать с лутцем и дальше просто чисто катать свои программы, исполнять элементы, при этом передавать образ, не забывать о программе, доделывать хореографию.

Сегодня этой стороной я не очень довольна, потому что после первой ошибки не смогла идеально прийти в себя и отключиться от этого. Весь прокат об этом думала, не могла отстраниться.

Косторная: Я не могу сейчас рассказывать о своих сильных и слабых сторонах, потому что я о них знаю, о них знают мои тренеры, это видно. Зачем повторяться по 10 раз? Мне нужно сосредоточиться на отработке некоторых прыжковых элементов, а также целостности программы.

Щербакова победила на этапе серии «Гран-при» во Франции (229, 69 балла). Косторная заняла второе место (221,85).