Вероника Жилина: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Фигуристка Вероника Жилина представила произвольную программу на сезон-2023/24. Ученица Евгения Плющенко каталась под Майкла Джексона. Жилина первой из девушек исполнила на льду «Мегаспорта» элемент ультра-си: каскад из четверного и двойного тулупов.