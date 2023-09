Вероника Жилина: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Фигуристка Вероника Жилина представила короткую программу на сезон-2023/24. Ученица Евгения Плющенко катается под обработку песни Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love ["Не могу не влюбиться"].

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».