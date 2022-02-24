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Фигурное катание

Сегодня, 19:12

Вероника Яметова выиграла короткую программу в финале Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент

Вероника Яметова лидирует после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. За прокат она получила 70,70 балла.

Второе место занимает Валерия Шульская, получившая за прокат 62,36 балла. Третья позиция у Станиславы Молчановой (62,29).

Произвольные программы фигуристки представят 25 февраля.

Фигурное катание

Финал Кубка России, Саранск

Женщины

Короткая программа

1. Вероника Яметова — 70,70

2. Валерия Шульская — 62,36

3. Станислава Молчанова — 62,29

4. Вероника Петеримова — 62,19

5. Анастасия Морозова — 60,99

6. Ксения Гущина — 60,44

7. Полина Свириденко — 59,19

8. Валерия Ларионова — 55,14

9. Арина Онищенко — 53,00

Фигурное катание
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