Вероника Яметова выиграла короткую программу в финале Кубка России
Вероника Яметова лидирует после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. За прокат она получила 70,70 балла.
Второе место занимает Валерия Шульская, получившая за прокат 62,36 балла. Третья позиция у Станиславы Молчановой (62,29).
Произвольные программы фигуристки представят 25 февраля.
Фигурное катание
Финал Кубка России, Саранск
Женщины
Короткая программа
1. Вероника Яметова — 70,70
2. Валерия Шульская — 62,36
3. Станислава Молчанова — 62,29
4. Вероника Петеримова — 62,19
5. Анастасия Морозова — 60,99
6. Ксения Гущина — 60,44
7. Полина Свириденко — 59,19
8. Валерия Ларионова — 55,14
9. Арина Онищенко — 53,00
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