Глава РУСАДА Логинова: «Валиева демонстрирует уважение к антидопинговым правилам»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева демонстрирует уважение к антидопинговым правилам.

«Мы знаем много примеров, когда дисквалифицированные лица пытаются тренировать, участвовать в какой-то другой запрещенной спортивной деятельности. Камила — это пример спортсменки, которая на данный момент демонстрирует свое уважение к антидопинговым правилам и максимально перестраховывается в каждом своем действии», — приводит слова Логиновой «РИА Новости».

Также генеральный директор РУСАДА отметила, что фигуристка стойко приняла ситуацию, которая с ней произошла и внимательно относится к тому, что делает.

«Она постоянно задает нам вопросы, и мы максимально быстро и аккуратно на них отвечаем по поводу ее участия в том или ином мероприятии», — рассказала Логинова.

1 ноября 18-летняя Валиева сообщила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации. CAS отстранил фигуристку за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года.