Верховный суд Казахстана постановил вернуть в колонию осужденную по делу об убийстве Тена

Кассационная коллегия Верховного суда Казахстана удовлетворила протест генерального прокурора, требовавшего вернуть в колонию Жанар Толыбаеву, осужденную по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает "РИА Новости". Ранее суд Алма-Аты постановил, что Толыбаева будет отбывать срок в колонии-поселении в связи с рождением у нее ребенка.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля.

Толыбаеву обвиняли в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору и приговорили к 4 годам лишеня свободы. Арман Кудайбергенов и Нурали Киясов признаны виновными в убийстве фигуриста и приговорены к 18 годам тюрьмы.