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Сегодня, 12:45

Ушедшая из фигурного катания велогонщица Лысенко: «Зачастую поведение и высказывания о судьях влияют на результат»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Победительница Лиги чемпионов по велоспорту Алина Лысенко в интервью «СЭ» рассказала о влиянии субъективности на результаты в фигурном катании. 21-летняя Лысенко до 15 лет занималась фигурным катанием, а потом после перерыва перешла в велоспорт и в 2024 году стала лучшим спринтером на треке.

«В велоспорте все понятно: кто первый на финише, тот и выиграл. В фигурном катании с этим сложно. Зачастую поведение и высказывания в сторону судей очень влияют на результат. У всех судей же есть свои любимчики, и они не могут поддерживать кого-то другого. Судьи тоже люди, поэтому фигурное катание на сто процентов субъективный вид спорта. Из-за этого много скандалов, особенно когда расхождение баллов в несколько сотых: вспомнить даже чемпионат России, где у Семененко и Гуменника были одинаковые баллы. Дело не в том, что Семененко выиграл несправедливо, а в том, что судейство влияет при такой маленькой разнице. К кому-то из них у определенного судьи все равно симпатий больше. Но это тоже часть фигурного катания, с которой сильный спортсмен должен научиться справляться, потому что по-другому нельзя. Тяжело, но необходимо, иначе не будет результата», — сказала Лысенко.

Алина Лысенко. «У меня зарплата обычного человека, езжу на автобусе». Красотка-фигуристка обыгрывала Трусову и Косторную, а сейчас она — лучшая велогонщица мира

Фигурное катание
Алина Лысенко
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