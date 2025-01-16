Ушедшая из фигурного катания велогонщица Лысенко: «У Трусовой бешеный, сумасшедший характер»

Победительница Лиги чемпионов по велоспорту Алина Лысенко в интервью «СЭ» рассказала о своих впечатлениях от нынешнего российского фигурного катания и любимых фигуристках. 21-летняя Лысенко до 15 лет занималась фигурным катанием, а потом после перерыва перешла в велоспорт и в 2024 году стала лучшим спринтером на треке.

— У девочек фаворит — Аделия Петросян. Я ее раньше не сильно замечала, потому что были Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева, они всегда были лидерами. Аделия была маленькая, скромненькая и миниатюрная, а сейчас она просто преобразилась и красиво раскрылась на льду, очень нравится.

Но в этом сезоне я в восторге и от мужского одиночного, даже не могу выделить кого-то одного. Смотрела все этапы «Гран-при» и осталась в шоке: раньше говорили, что пацаны отстают от девчонок, на них сваливался шквал критики, их это прибивало и ущемляло. Как бы они ни говорили, что не обращают на это внимание и идут своей дорогой, они все равно это замечали, уверена.

Танцы не то чтобы не понимаю... Вижу: если споткнулась — значит, плохо, но глубже уже не разбираюсь. Но от пацанов я в восторге! Раньше они если делали ошибку в произвольной, то сразу сыпались. Сейчас даже в случае падения борются до конца. У девчонок в этом сезоне спад четверных, к которым мы привыкли за такой промежуток времени, считалось, что их должна прыгать каждая фигуристка. Сейчас их чуть меньше, но интерес не пропадает.