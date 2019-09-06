Чемпионка России Анна Щербакова отметила, что четверных прыжков не стоит бояться.

— Мы начали прыгать четверные прыжки еще давно, когда их еще никто не прыгал, — рассказала Щербакова в интервью Первому каналу. — Тренеры уже тогда, глядя в будущее, понимали, что это будет. Важно, чтобы мы понимали, что это не что-то за гранью, бояться этого, это такой же прыжок, мы можем это делать. Сначала казалось, что это невозможно, потом натренировали — так перестало казаться.

Щербакова и другие российские фигуристы покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».