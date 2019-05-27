Вау. Суперфото Евгении Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в Инстаграме.

Напомним, 19-летняя спортсменка ранее спортсменка тренировались в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка уехала в Канаду и теперь работает под руководством Брайана Орсера​. Она ранее попросила закрыть тему ухода от Тутберидзе.

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинки. Также является двукратной чемпионкой Европы.