Васильева будет открывать произвольную программу девушек в юниорском Финале «Гран-при», а Усачева — закрывать
21:08
Российская фигуристка Виктория Васильева, согласно жребию, первой из девушек представит свою произвольную программу в юниорском Финале «Гран-при», а Дарья Усачева выступит последней.
Камила Валиева выступит третьей, а еще одна россиянка Ксения Синицына — четвертой. Лидер соревнований американка Алиса Лью выступит пятой. Второе место после короткой программы — у Усачевой, третье — у Ксении Синицыной, четвертое — у Камилы Валиевой и пятое у Васильевой.
Произвольную программу на турнире девушки представят 6 декабря в 18.20 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)
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