Российская фигуристка Виктория Васильева, согласно жребию, первой из девушек представит свою произвольную программу в юниорском Финале «Гран-при», а Дарья Усачева выступит последней.

Камила Валиева выступит третьей, а еще одна россиянка Ксения Синицына — четвертой. Лидер соревнований американка Алиса Лью выступит пятой. Второе место после короткой программы — у Усачевой, третье — у Ксении Синицыной, четвертое — у Камилы Валиевой и пятое у Васильевой.

Произвольную программу на турнире девушки представят 6 декабря в 18.20 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)