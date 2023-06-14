Варданян рассказал, почему неуместно сравнивать противостояния Медведевой с Загитовой и Акатьевой с Петросян

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян ответил на вопрос, можно ли сравнивать противостояние Софьи Акатьевой и Аделии Петросян с противостоянием Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«Думаю, сейчас это неуместно. Пока мы не знаем, как Акатьева и Петросян смогут противостоять друг другу на международном уровне, там может быть другое волнение. Это тоже очень серьезное противостояние, было бы интересно на это посмотреть», — цитирует Варданяна Metaratings.ru.

16-летняя Петросян выиграла финал «Гран-при России» по фигурному катанию в 2023 году, также она является бронзовым призером чемпионата России 2022 года. 15-летняя Акатьева в этом году стала чемпионкой России.