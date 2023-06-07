Варданян отреагировал на отказ венгерской фигуристки от выступлений за сборную из-за приглашения россиянки

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян прокомментировал недовольство венгерской фигуристки Вивьенн Папп приглашением россиянки Полины Джуманиязовой.

— 14-летняя фигуристка Вивьенн Папп заявила: «У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается». До прихода российских фигуристов она была лидером у вас, могла претендовать на что-то серьёзное в будущем?

— В прошлом году весной ко мне пришли отец с дочкой Полиной Джуманиязовой и показали свои венгерские паспорта. Документы подавали в Москве. Её бабушка и дедушка были венграми. Естественно, я не мог отказать: любой гражданин Венгрии имеет право выступать за свою страну, отказ означал бы дискриминацию граждан Венгрии. Полина очень хорошо выступила на первых же тестовых соревнованиях.

Родители Папп говорили, что их дочка очень хорошо катается, но хорошо катаются те, кто что-то выигрывают или стоят на пьедестале, в худшем случае входят в десятку на чемпионате мира среди юниоров. Родители начали провоцировать: якобы, федерация привезла русскую девочку. Но никто никого не привозил. Ни одна федерация юниоров не приглашает, и нам это тоже было неинтересно. Однако, если спортсмен имеет венгерское гражданство и хорошо катается, мы отказать не можем, — цитирует Варданяна Metaratings.