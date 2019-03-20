Ванесса Джеймс - о падении во время разминки: "Не знаю, что случилось: я не видела Маттео, он не видел меня, поэтому мы столкнулись"

Французская фигуристка Ванесса Джеймс, выступающая в паре с Морганом Сипре прокомментировала столкновение во время разминки перед короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Прямо перед выступлением спортсменка при подготовке к прыжку врезалась в итальянца Маттео Гуаризе. По словам ее тренера Джона Циммермана, Джеймс ударилась довольно сильно.

- Я не знаю, что случилось: я не видела Маттео, Маттео не видел меня, - приводит пресс-служба ISU слова Джеймс. - Поэтому мы столкнулись, и я упала. Это немного выбило меня из колеи, и после этого мне было не очень комфортно. У меня слегка закружилась голова, поэтому я пыталась сосредоточиться. Сегодня у нас был плохой прокат, особенно после падения. Это произошло, это была ошибка, и это повлияло на программу, а также на нашу концентрацию.

Действующие чемпионы Европы заняли лишь седьмое место, набрав 68,67 балла.Во время проката Сипре прыгнул только двойной тулуп, а затем Джеймс упала с выброса из тройного флипа.

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