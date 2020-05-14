Российская фигуристка Александра Трусова. сделала заявление о переходе от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

realochka75:Удачи, Сашенька! У тебя все получится

_.danny._l: Сашка, про букет в точку

burmistrov.inst: Вперед, только вперед, красотка!

neuronataly: Спасибо, что написали именно так. В добрый путь, Сашенька

zamboshe4ka:Санечка, удачи! Про букет орнула

snooraaaa: все будет хорошо. Это твой выбор и его нужно уважать

avdeevroman62: Не будет ни новых рубежей, ни новых достижений. Будут только ледовые шоу. А жаль.

zagonyaemsya: Ор про букет.

konderson97:И ещё ты большая молодец ,что поблагодарила тренеров

jll1969: Дай бог теперь отобраться на ЧМ и ЧЕ. Плющенко никого не подготовил на высоком уровне. В любом случае желаю удачи.

galinatimankova: Желаю тебе удачи ,но Плющенко не даст тебе то что ты имела,он не тренер а бывший спортсмен,дай бог тебе отобраться хотябы на Чм

veneraaznabakieva:Совсем не убедительно, просто отмазка. посмотрим все еще. впереди и время покажет

kutepova114: Уважаемый Плющенко Вам достался шикарный алмаз... там уже бриллиант, можно сказать. Надеемся не подведете...

15-летняя исполнительница сложных четверных прыжков Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы и финала Гран-при, серебряный и бронзовый призер чемпионата России, двукратная чемпионка мира среди юниоров.