«Вам достался шикарный алмаз, уже бриллиант». Фанаты — о посте Трусовой про уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова. сделала заявление о переходе от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
realochka75:Удачи, Сашенька! У тебя все получится
_.danny._l: Сашка, про букет в точку
burmistrov.inst: Вперед, только вперед, красотка!
neuronataly: Спасибо, что написали именно так. В добрый путь, Сашенька
zamboshe4ka:Санечка, удачи! Про букет орнула
snooraaaa: все будет хорошо. Это твой выбор и его нужно уважать
avdeevroman62: Не будет ни новых рубежей, ни новых достижений. Будут только ледовые шоу. А жаль.
zagonyaemsya: Ор про букет.
konderson97:И ещё ты большая молодец ,что поблагодарила тренеров
jll1969: Дай бог теперь отобраться на ЧМ и ЧЕ. Плющенко никого не подготовил на высоком уровне. В любом случае желаю удачи.
galinatimankova: Желаю тебе удачи ,но Плющенко не даст тебе то что ты имела,он не тренер а бывший спортсмен,дай бог тебе отобраться хотябы на Чм
veneraaznabakieva:Совсем не убедительно, просто отмазка. посмотрим все еще. впереди и время покажет
kutepova114: Уважаемый Плющенко Вам достался шикарный алмаз... там уже бриллиант, можно сказать. Надеемся не подведете...
15-летняя исполнительница сложных четверных прыжков Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы и финала Гран-при, серебряный и бронзовый призер чемпионата России, двукратная чемпионка мира среди юниоров.