«Валиевой нет смысла топтаться на месте. Нужно двигаться дальше». Слуцкая о поражении фигуристки на 2-м этапе Кубка России

Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о выступлении Камилы Валиевой на этапе Кубка России в Москве и соперничестве со старшими фигуристками. 14-летняя россиянка заняла второе место, уступив с результатом 233,70 практически семь баллов Александре Трусовой.

— Валиева проиграла Трусовой. Не сломает ли девочку то, что ее заставляют соревноваться со взрослыми? Впервые за последние годы юниорки Тутберидзе начинают в атмосфере такого жесткого соперничества. Хорошо это или плохо?

— Во-первых, соревнования — есть соревнования. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Во-вторых, никто никого не заставляет. В-третьих, она уже в том возрасте, когда вправе соревноваться на взрослом уровне. Да и какой смысл топтаться на одном месте в юниорах, когда есть возможность и нужно двигаться дальше?! В-четвертых, жесткое соперничество всегда было, есть и будет. Что значит «хорошо или плохо»? Она спортсмен, и она будет соревноваться в предлагаемых обстоятельствах. А соперники никогда не дремлют, они всегда будут сильными. (Кристина Врабий)