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Валиева заявила, что не планирует усложнять произвольную программу

08:13
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Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не планирует усложнять произвольную программу.

«Всегда есть куда расти. Может быть, буду делать упор на прыжки. Пока усложнять не буду, буду катать этот контент», — сказала на пресс-конференции Валиева.

Сегодня, 31 октября Валиева одержала победу на этапе «Гран-при», который проходил в канадском Ванкувере. В произвольной программе 15-летняя спортсменка сделала четверной сальхов, тройной аксель со степ-аутом, четверной тулуп в каскаде с тройным, тройной риттбергер, четверной тулуп через ойлер в каскаде с сальховом, каскад тройной флип+тройной тулуп, тройной лутц. За выступление фигуристка получила 180,89 балла — это новый мировой рекорд.

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Сергей Федоров все материалы автора
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