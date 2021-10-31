Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не планирует усложнять произвольную программу.

«Всегда есть куда расти. Может быть, буду делать упор на прыжки. Пока усложнять не буду, буду катать этот контент», — сказала на пресс-конференции Валиева.

Сегодня, 31 октября Валиева одержала победу на этапе «Гран-при», который проходил в канадском Ванкувере. В произвольной программе 15-летняя спортсменка сделала четверной сальхов, тройной аксель со степ-аутом, четверной тулуп в каскаде с тройным, тройной риттбергер, четверной тулуп через ойлер в каскаде с сальховом, каскад тройной флип+тройной тулуп, тройной лутц. За выступление фигуристка получила 180,89 балла — это новый мировой рекорд.