Валиева заявила, что для нее счастье заключается в поддержке близких

Фигуристка Камила Валиева рассказала, в чем для нее заключается счастье.

С 13 августа Валиева выступает в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», где играет роль Одарки.

«Счастье — это поддержка близких, возможность заниматься любимым делом и полное понимание самой себя», — цитирует Валиеву ТАСС.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.