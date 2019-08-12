Валиева заменит Усачеву на первом этапе юниорского "Гран-при"

13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева заменит одногруппницу Дарью Усачеву на первом этапе юниорской серии "Гран-при", который пройдет во французском Куршевеле с 21 по 24 августа.

В остальном, как сообщается на официальном сайте ISU, состав российской команды на этапе "Гран-при" в Куршевеле остался прежним: у девушек выступит также ученица Тутберидзе Алена Канышева, у парней еще один воспитанник известного тренира Георгий Куница и тренирующийся в Санкт-Петерубурге Андрей Кутовой. В танцах на льду Россия будет представлена танцевальными парами Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Напомним, что на контрольных прокатах в Новогорске Валиева единственная из девушек чисто исполнила в своей произвольной программе четверной тулуп.

Валиева бросилась в погоню за Трусовой и Щербаковой. Она тоже выполнила четверной