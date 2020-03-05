Валиева выступит в предпоследней разминке с Лью на ЮЧМ

На чемпионате мира среди юниоров прошла жеребьевка короткой программы девушек.

Россиянка Камила Валиева стартует второй в предпоследней разминке участниц, ее основная соперница Алиса Лью выступит в этой же разминке под четвертым номером.

Дарья Усачева будет открывать пятую разминку участниц, а Майя Хромых выступит в ней третьей. Короткую программу на турнире девушки представят 6 марта, начиная с 11.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)