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Валиева выступит в предпоследней разминке с Лью на ЮЧМ

17:37
Дарья Усачева, Камила Валиева и Хаен Ли на жеребьевке короткой программы юниорского чемпионата мира. Фото Екатерина Беспалова., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Усачева, Камила Валиева и Хаен Ли на жеребьевке короткой программы юниорского чемпионата мира. Фото Екатерина Беспалова., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На чемпионате мира среди юниоров прошла жеребьевка короткой программы девушек.

Россиянка Камила Валиева стартует второй в предпоследней разминке участниц, ее основная соперница Алиса Лью выступит в этой же разминке под четвертым номером.

Дарья Усачева будет открывать пятую разминку участниц, а Майя Хромых выступит в ней третьей. Короткую программу на турнире девушки представят 6 марта, начиная с 11.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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