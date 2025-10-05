Валиева выступила с номером в память о комментаторе Гришине

Российская фигуристка Камила Валиева представила показательный номер, посвященный погибшему комментатору Александру Гришину, сообщается в Telegram-канале Первого канала.

Вечер памяти Гришина пройдет в воскресенье вечером в Москве. Отмечается, что Валиева не сможет принять в нем участие.

«Комментарии именно выступлений Валиевой у Александра всегда получались особенно искренними и запоминающимися. Мы просто не могли оставить вас без этого выступления. Камила, спасибо!» — говорится в посте Первого канала.

Валиева выступила под музыкальную композицию «Танцы на стеклах». В номере звучат комментарии Гришина, а в конце выступления фигуристка обращается к фотографии журналиста на экране зала.

О смерти 47-летнего Гришина стало известно 5 августа. Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе на станции «Битца». 7 августа спортивного комментатора похоронили на Домодедовском кладбище в Москве.