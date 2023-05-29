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Сегодня, 22:11

Валиева высказалась об участии в забеге на Никольской

Мария Гусева
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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась ожиданиями от участия в забеге на 60 м.

Забег пройдет 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

«Я не первый раз участвую в интересных беговых активностях, — рассказала Валиева. — Год назад я уже пробежала пять километров в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции, которая требует особой концентрации. Ну а то, что я буду участвовать вместе с девочками, добавит позитивных эмоций — такие дружеские соревнования позволяют эмоционально раскрепоститься и отдохнуть от тренировок».

В сезоне-2022/23 Валиева заняла второе место в финале «Гран-при России», стала второй на чемпионате России и выиграла чемпионат страны по прыжкам.

Камила Валиева
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