Валиева выполнила два четверных тулупа в тренировочном прокате произвольной программы

Победительница юниорского этапа «Гран-при» в Куршевеле 13-летняя российская фигуристка Камила Валиева исполнила на тренировке перед стартом этапа серии в Челябинске два четверных тулупа, сольно и в каскаде с двойным тулупом, cообщают «РИА «Новости».

Примечательно, что фигуристка сделала это в тренировочном прокате произвольной программы. На контрольных прокатах юниорской сборной России и на победном для нее французском этапе серии «Гран-при» Валиева успешно приземляла один четверной тулуп в произвольной программе, при этом даже не пытаясь сделать второй.

Фигуристка представит свою короткую программу на турнире 13 сентября в 9.17 по московскому времени.