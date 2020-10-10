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Валиева выиграла короткую программу этапа Кубка России в Москве, Трусова — третья

17:20
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе кубка России в Москве. Ее результат составил 85,10 балла. 14-летняя Валиева является ученицей Этери Тутберидзе.

Дарья Усачева заняла второе место (80,39), Александра Трусова, которая в мае перешла из штаба Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, стала третьей (75,77).

Фигурное катание

Москва. Кубок России

2-й этап

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 85,10

2. Дарья Усачева — 80,39

3. Александра Трусова — 75,77

4. Анна Фролова — 68,76

5. Станислава Константинова — 67,10

6. Валерия Шульская — 58,97

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