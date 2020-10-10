Валиева выиграла короткую программу этапа Кубка России в Москве, Трусова — третья
17:20
Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе кубка России в Москве. Ее результат составил 85,10 балла. 14-летняя Валиева является ученицей Этери Тутберидзе.
Дарья Усачева заняла второе место (80,39), Александра Трусова, которая в мае перешла из штаба Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, стала третьей (75,77).
Фигурное катание
Москва. Кубок России
2-й этап
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева — 85,10
2. Дарья Усачева — 80,39
3. Александра Трусова — 75,77
4. Анна Фролова — 68,76
5. Станислава Константинова — 67,10
6. Валерия Шульская — 58,97
Опрос
проголосовало: 81061Все опросы
За какой российской фигуристкой вы следите наиболее внимательно?