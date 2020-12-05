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Валиева впервые в карьере исполнила тройной аксель, но получила отрицательные оценки

18:25
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Камила Валиева впервые в карьере исполнила тройной аксель на соревнованиях. Это произошло в короткой программе на пятом этапе Кубка России в Москве.

Валиева прыгнула триксель первым в программе, при этом сделала риппон — то есть подняла две руки вверх, что усложняет исполнение. Но из-за ошибки на приземлении получила оценку — 1,12 от судей. Обычно такие ошибки, как степ-аут, оцениваются намного жестче.

На тренировке Валиева впервые прыгнула тройной аксель в октябре, сразу после поражения на втором этапе Кубка России от Александры Трусовой.
Произвольная программа состоится в воскресенье, в 15:45 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)

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