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Валиева впервые после дисквалификации появилась на льду

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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после дисквалификации Спортивного арбитражного суда (CAS) за допинговое нарушение появилась на льду.

Спортсменка принимает участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое проходит в Сочи.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Камила Валиева
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