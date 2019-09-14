Валиева успокаивала себя перед победным прокатом в Челябинске

Россиянка Камила Валиева заявила, что перед прокатом произвольной программы на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске она успокаивала себя, говоря, что нужно сделать все элементы, как на тренировке. 13-летняя фигуристка одержала победу на четвертом этапе серии, набрав по сумме двух программ 221,95 балла.

В произвольной программе она сделала чистый каскад из четверного и двойного тулупов, затем попыталась исполнить еще один четверной тулуп, но упала.

— В принципе я довольна, но могла бы второй тулуп получше сделать, — приводит РИА «Новости» слова Валиевой. — Но я рада, что собралась и в остальном сделала все хорошо. Мне очень приятно было видеть зал, который мне аплодировал. А перед началом проката я пыталась себя успокоить, я сказала себе: «Делай все как на тренировке. Это тоже самое, просто идешь и делаешь то, что ты можешь.