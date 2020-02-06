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Валиева, Усачева и Акатьева: видео прокатов лидирующего трио после короткой программы в Саранске

21:12
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Камила Валиева выиграла короткую программу на юниорском первенстве России, набрав 78,5 былла.

Второе место занимает также тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе Дарья Усачева с 73,77 балла. На третьей позиции расположилась их одногруппница — 12-летняя Софья Акатьева c 69,22 балла.

Произвольную программу на турнире девушки представят в пятницу 7 февраля, начиная с 19.00 по московскому времени.

Камила Валиева

Дарья Усачева

Софья Акатьева

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