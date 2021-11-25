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Валиева упала два раза во время проката произвольной программы на тренировке в Сочи

15:12
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева неудачно выполнила четверной сальхов и тройной аксель во время первой тренировки на этапе «Гран-при» России.

Первый элемент получился с приземлением на две ноги и падением, со второго спортсменка также упала. Два четверных тулупа в каскаде Валиевой удалось сделать чисто. Фигуристка исполняла свою произвольную программу текущего сезона под «Болеро».

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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