Валиева убрала статус чемпионки России из соцсетей после решения РУСАДА

Российская фигуристка Камила Валиева убрала упоминание о титуле победительницы чемпионата России-2022 из биографии в своих социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал невиновной спортсменку в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат, показанный в произвольной программе чемпионата России-2022.

В декабре 2021 года Валиева стала чемпионкой России. Второе место заняла Александра Трусова, третье — Анна Щербакова, четвертое — Аделия Петросян.

В социальных сетях 16-летней фигуристки остались упоминания о победах на чемпионате Европы, юниорском мировом первенстве, финале юниорского «Гран-при», юниорских и взрослых этапах «Гран-при», а также о серебряных медалях чемпионата России.