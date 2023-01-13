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Сегодня, 22:42

Валиева убрала статус чемпионки России из соцсетей после решения РУСАДА

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева убрала упоминание о титуле победительницы чемпионата России-2022 из биографии в своих социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал невиновной спортсменку в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат, показанный в произвольной программе чемпионата России-2022.

В декабре 2021 года Валиева стала чемпионкой России. Второе место заняла Александра Трусова, третье — Анна Щербакова, четвертое — Аделия Петросян.

В социальных сетях 16-летней фигуристки остались упоминания о победах на чемпионате Европы, юниорском мировом первенстве, финале юниорского «Гран-при», юниорских и взрослых этапах «Гран-при», а также о серебряных медалях чемпионата России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230113/valieva-1844769421.html
Фигурное катание
Камила Валиева
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