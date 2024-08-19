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Сегодня, 16:32

Валиева убрала из профиля в соцсети звание чемпионки Европы

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева убрала из профиля в соцсети звание чемпионки Европы 2022 года.

Ранее на странице присутствовало упоминание о золотой медалии турнира.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

22 июля спортсменко впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, исполнив роль Людмилы в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Фигурное катание
Камила Валиева
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