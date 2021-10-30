Валиева: «Сейчас я не думаю об Олимпиаде, потому что живу сегодняшним днем»

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление после короткой программы на «Гран-при» Канады.

«Я очень счастлива, потому что я выжала из себя 100 процентов. Я очень нервничала, но после выхода на лед я была счастлива, что участвую на таком старте.

Сейчас я не думаю об Олимпиаде, потому что я живу сегодняшним днем. Постараюсь туда попасть, но сначала мне важно показать себя на нынешних стартах», — сказала Валиева.

Фигуристка исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Она получила за свой прокат 84,19 балла — это второй результат в истории серии «Гран-при». Рекорд по баллам за короткую программу принадлежит Алене Косторной — 85,45.