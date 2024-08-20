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Валиева рассказала, почему ей близка роль Одарки в ледовом шоу Навки

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, почему ей близка роль Одарки в ледовом шоу Татьяны Навки.

«В шоу Татьяны Навки мне ближе и интереснее роль Одарки, потому что она мне понятна. А то, что понятно, и сыграть легче. Ведь неразделенная любовь, наверное, у каждого была? Я безумно счастлива, что выступаю в шоу! Огромное спасибо за этот подарок Татьяне Александровне [Навке]. У меня есть возможность в период дисквалификации радовать зрителей и, конечно, самой получать удовольствие от катания», — цитирует Валиеву ТАСС.

Валиева выступает в шоу Навки «Вечера на хуторе» с 13 августа.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
Татьяна Навка
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