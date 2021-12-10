Валиева рассказала, насколько хорошо чувствует свою произвольную программу «Болеро»

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своей произвольной программе «Болеро».

— Произвольную программу «Болеро» ты катаешь второй сезон и первый на международных соревнованиях. Можешь сказать, что настолько хорошо чувствуешь ее, словно она стала твоей «второй кожей»?

— На этом старте я поймала себя на мысли, что здесь, не знаю почему, мне не очень хотелось много улыбаться в программе. Я просто поставила цель — поехать уверенно. То есть я поняла, что могу какое-то свое настроение передавать через программу. Если мне не хочется все время улыбаться, то я исполню ее более строго, уверенно, сделаю те или иные элементы. Если у меня другое настроение, то больше позаигрываю с судьями, зрителями. Наверное, да, для себя, считаю, это хорошо. Но опять же, есть всегда, к чему стремиться. Были моменты, когда я немножко отпустила себя, где-то не очень сделала.

Валиева катает произвольную программу под музыку из балета «Болеро» Мориса Равеля.

15-летняя фигуристка выступает в группе Этери Тутберидзе с 2018 года. На турнире в Сочи Валиева обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который должен был пройти в декабре в Японии, но был отменен.