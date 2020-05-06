Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала, чье катание ей импонирует. Также она поделилась мнением о сравнении с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

— Когда была Олимпиада в 2014 году, мне нравилась Юля Липницкая. — цитирует Валиеву ТАСС. — Я старалась равняться на нее. После Олимпиады-2018 — на Алину Загитову. Потом, когда я уже была в группе Этери Георгиевны, я смотрела на Алину, как она работает. И меня это восхищало. А вообще, легче ориентироваться на тех, кого видишь перед собой.

— К слову, про Алину. В фанатской среде вас очень часто сравнивают с ней. Как вы сами относитесь к подобному?

— Я особо этого даже не видела, честно говоря. Для себя я — вот сама Камила. И все. А то, что меня сравнивают — здесь сложно.

— Косторная недавно сказала, что Алина у вас на катке уже как наставник. Это правда так? И как, на ваш взгляд, это проявляется?

— Для меня это выглядит так: когда она накатывала программы, и если вдруг у нее что-то не получалось, она делала и делала, переделывала, пока не получится. Для меня она наставник в том, что надо добиваться целей. Она ставит их себе и идет к ним.