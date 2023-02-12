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Валиева — о стрессе на Олимпиаде: «Я очень много гуляла в наушниках, слушала грустные песни»

Валиева рассказала, как боролась со стрессом на Олимпиаде
Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как боролась со стрессом во время Олимпиады в Пекине.

— Я еще учусь с ним бороться, это на самом деле оказалось сложнее. Например, на Олимпиаде я очень много гуляла в наушниках. Не знаю, сколько тысяч шагов сделала: у нас почему-то была маленькая деревня, там нельзя было даже полный круг сделать, потому что везде все огорожено, и я по полкруга ходила по полтора часа утром, днем, вечером.

— Что слушала?

— Ой, грустные песни (смеется).

— Почему?

— Не знаю (улыбается). Наоборот: лучше погрустила, пока ходила, а потом выдохнула, сбросила все напряжение и поехала на тренировку, — рассказала Валиева в эфире шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cuQ6URUUy4k
Фигурное катание
Камила Валиева
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