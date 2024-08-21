Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:22

Валиева рассказал, что видит себя в роли тренера в будущем

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что видит себя в роли тренера.

«Со страхом или предвкушением жду учебный год? Нет, страха нет. На самом деле я просто с нетерпением жду этого, потому что было потрачено много сил и нервов, хочется учиться. Поступила я в МГУСиТ, буду получать профессию тренера. Вижу ли себя тренером? Да», — цитирует Валиеву ТАСС.

Камила Валиева со&nbsp;своем мамой. Отец Валиевой впервые появился на публике и заговорил. Но Камила утверждает, что в ее жизни участвовала только мама

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

ФИгуристы сборных США, ОКР и&nbsp;Японии на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. Российские фигуристы требуют от CAS признать награждение без сборной ОКР незаконным

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
2
0
Читайте также
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Фатальные травмы Глушенкова и Вендела. Что происходит в «Зените» перед матчем со «Спартаком»
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева заявила, что для нее счастье заключается в поддержке близких
Новости
RSS RSS
Все новости