Валиева рассказал, что видит себя в роли тренера в будущем

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что видит себя в роли тренера.

«Со страхом или предвкушением жду учебный год? Нет, страха нет. На самом деле я просто с нетерпением жду этого, потому что было потрачено много сил и нервов, хочется учиться. Поступила я в МГУСиТ, буду получать профессию тренера. Вижу ли себя тренером? Да», — цитирует Валиеву ТАСС.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.