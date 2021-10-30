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Валиева: «Рада, что вышла на прокат более спокойно. Завтра хочу выйти с таким же настроем»

Валиева прокомментировала первое место после короткой программы на «Гран-при» Канады
06:57
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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от первого места после короткой программы на «Гран-при» Канады.

«Рада, что вышла сегодня на прокат более спокойно, завтра хочу выйти с таким же настроем. Когда мы приехали, на следующий день у нас была тренировка в 12 и 19. Было сложновато из-за карантина, пришлось сутки сидеть в номере. Тренироваться в комнате тяжело, но возможно», — сказала Валиева.

Валиева выиграла короткую программу на «Гран-при» Канады, получив 84,19 балла. Второе и третье места также заняли фигуристки из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алена Косторная — 75,58.

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Сергей Федоров все материалы автора
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