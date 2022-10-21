Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:39

Валиева провела тренировку перед стартом первого этапа «Гран-при России»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку перед стартом первого этапа «Гран-при России», который пройдет в Москве.

Фигуристы представят короткие программы в субботу, 22 октября. С произвольными программами спортсмены выступят 23 октября.

На этап заявлены: Камила Валиева, Софья Акатьева; Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин; Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Фигурное катание
Камила Валиева
1
2
Читайте также
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА опубликовало заявление по делу Валиевой

Тарасова: «Правильно, что дело Валиевой конфиденциально. Нечего тревожить девочку»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости