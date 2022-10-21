Валиева провела тренировку перед стартом первого этапа «Гран-при России»

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Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку перед стартом первого этапа «Гран-при России», который пройдет в Москве.

Фигуристы представят короткие программы в субботу, 22 октября. С произвольными программами спортсмены выступят 23 октября.

На этап заявлены: Камила Валиева, Софья Акатьева; Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин; Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.