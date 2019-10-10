Победительница двух этапов юниорской серии «Гран-при» текущего сезона 13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева пропустила турнир памяти Дениса Тена из-за травмы, хотя именно ее фотография была на афишах.

— Должна была приехать Камила Валиева, которая владеет четверными прыжками, — цитирует prosports.kz мать Дениса Тена Оксану. — Но у нее небольшая травма. Поэтому другие ученики Этери Тутберидзе здесь присутствуют. У Елены Водорезовой Артур Даниэлян подъехал, он серебряный призер чемпионата мира.

Мемориал Дениса Тена проходит в Алма-Ате с 10 по 13 октября. Бронзовый призер Игр-2014 погиб 19 июля 2018 года от ножевого ранения. Спортсмену было 25 лет. Он застал двух мужчин, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. Завязалась драка, в результате которой Тена ударили ножом. Он скончался в больнице от потери крови.