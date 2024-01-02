Валиева — о выступлении под песню из «Слово пацана»: «Получила очень много приятных слов»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России в Челябинске под песню из сериала «Слово пацана».

«Когда мы начали думать насчет показательного номера, Даниил Глейхенгауз и я совместно предложили эту музыку. Собственно, сразу с этой идеей и согласились. Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился. Резонанса, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждем откликов, а иначе зачем? На самом деле получила очень много приятных слов», — приводит слова Валиевой РИА «Новости».

Валиева выступила в шоу показательных номеров под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ из сериала «Слово пацана». 17-летняя с ропортсменка родом из Казани, где разворачиваются события сериала.

Валиева на чемпионате России заняла третье место. Победу в женском одиночном катании одержала Аделия Петросян.