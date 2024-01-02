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Сегодня, 11:20

Валиева — о выступлении под песню из «Слово пацана»: «Получила очень много приятных слов»

Сергей Разин
корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России в Челябинске под песню из сериала «Слово пацана».

«Когда мы начали думать насчет показательного номера, Даниил Глейхенгауз и я совместно предложили эту музыку. Собственно, сразу с этой идеей и согласились. Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился. Резонанса, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждем откликов, а иначе зачем? На самом деле получила очень много приятных слов», — приводит слова Валиевой РИА «Новости».

Камила Валиева. «Слово пацана» поставили на льду. Валиева выступила под татарский саундтрек

Валиева выступила в шоу показательных номеров под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ из сериала «Слово пацана». 17-летняя с ропортсменка родом из Казани, где разворачиваются события сериала.

Валиева на чемпионате России заняла третье место. Победу в женском одиночном катании одержала Аделия Петросян.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240102/valieva-1919440808.html
Камила Валиева
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