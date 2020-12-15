Валиева прокомментировала фразу Тутберидзе про похвалу после ошибок в прокате на этапе Кубка России
14:24
Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева высказалась по поводу своего падения на заключительном этапе Кубка России.
В произвольной программе 14-летняя спортсменка упала с тройного лутца. После проката тренер девочки Этери Тутберидзе сказала, что Валиева не оставляет шансов похвалить ее.
— Что сказать? Когда уже все сложные элементы сделала и оставалось совсем немного, я решила..., — сказала Валиева в интервью Первому каналу. — Ну, решила, скажем так, накакать где-то.
Когда тренер хвалит, это хорошо. Он видит тебя каждый день во всех состояниях — как в самом лучшем, так и худшем. Так что когда хвалят, ты точно сделал свой максимум.
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