Валиева призналась, что счастлива выступать в ледовых шоу

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что очень счастлива выступать в ледовых шоу.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

22 июля спортсменко впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, исполнив роль Людмилы в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Я безумно, очень и очень счастлива вновь появиться и выступать. Все хорошо. Я выступаю в самой дружелюбной и лучшей команде», — цитирует Валиеву ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.