Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:22

Валиева примет участие в заседании CAS по видеосвязи

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи, сообщает РИА «Новости».

17-летняя россиянка номинировала юриста из Франции в качестве одного из судей по ее делу. Заседание пройдет с 26 по 28 сентября.

Камила Валиева. Суд отказался пускать американцев на слушания по делу Валиевой. К чему это приведет?

Сборная США 25 августа направила в CAS письмо с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой. Они просили допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.
Камила Валиева
0
Читайте также
В Британии рассказали об участившихся убийствах среди наемников на Украине
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
Госдеп признал неспособность ЕС отказаться от энергоносителей из РФ
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Дробязко заявила, что не будет сохранять литовский паспорт ценой предательства России

Валиева требует в СAS восстановить золото чемпионата России-2021 и не аннулировать ее результаты
Новости
RSS RSS
Все новости