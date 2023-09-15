Валиева примет участие в заседании CAS по видеосвязи

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи, сообщает РИА «Новости».

17-летняя россиянка номинировала юриста из Франции в качестве одного из судей по ее делу. Заседание пройдет с 26 по 28 сентября.

Сборная США 25 августа направила в CAS письмо с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой. Они просили допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.