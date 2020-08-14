Валиева примет участие в контрольных прокатах основной сборной России по фигурному катанию

14-летняя Камила Валиева выступит на контрольных прокатах основной сборной России, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Валиева будет участвовать во взрослых прокатах», — отметил Коган.

Контрольные прокаты взрослой сборной пройдут 12-13 сентября в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Напомним, Камила Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей Финала Гран-при среди юниоров 2019 года, победительницей первенства России-2020.

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