Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале

Директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО.

«Камила Валиева поступила в МГИМО — это ее личное дело. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдет работать на Первый канал. В любом случае это уже престижно и радостно для Валиевой, ее родителей, наставников и школы «Самбо-70», — цитирует Лайшева Sport24.

Ранее 18-летняя Валиева рассказала, что видит себя в роли тренера.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина. 22 июля спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».