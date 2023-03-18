Валиева получила приз зрительских симпатий на турнире по шоу-программам

Фигуристка Камила Валиева получила приз зрительских симпатий на турнире по шоу-программам «Русский вызов», который прошел в «Мегаспорте».

Среди мужчин приз зрительских симпатий получил Марк Кондратюк. У пар награду завоевали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Цискаридзе вручил приз 500 тысяч рублей Татьяне Тотьмяниной и Максиму Маринину. Татьяна Волосожар и Максим Траньков получили приз от Валентина Юдашкина. Евгений Миронов наградил Михаила Коляду, Алла Сигалова — Софью Акатьеву, а Борис Эйфман вручил приз Елизавете Туктамышевой.